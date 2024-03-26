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لبنان

ما جديد الدعوى المقامة ضدّ وديع عقل من قبل رئيس الحكومة؟

Lebanon 24
26-03-2024 | 08:25
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استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت بالتكليف بلال حلاوي، المحامي وديع عقل في الدعوى المقامة ضده من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بجرم القدح والذم والتشهير.

وفي نهاية الجلسة قرر تركه بسند إقامة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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