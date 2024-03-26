ما جديد الدعوى المقامة ضدّ وديع عقل من قبل رئيس الحكومة؟

استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت بالتكليف بلال حلاوي، المحامي وديع عقل في الدعوى المقامة ضده من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بجرم القدح والذم والتشهير.



وفي نهاية الجلسة قرر تركه بسند إقامة.

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