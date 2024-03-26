موظفو "أوجيرو" أعلنوا الإضراب.. هذه آخر مهلة

بحث المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو في المستجدات على صعيد الأمور المتعلقة بالعاملين في الهيئة.



وأكد المجلس بعد الاجتماع، "التمسك بكل المطالب التي تقدم بها والتي باتت معروفة من المعنين جميعًا، وحدد يوم غد الأربعاء بتاريخ 2024/3/27 يوم إضراب تحذيري مع عدم الحضور، ويومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل بتاريخ 3 و4 نيسان 2024 إضراب مع عدم حضور، على أن تكون المهلة أقصاها 2024/4/15 للتجاوب مع كل المطالب من دون إستثناء".

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