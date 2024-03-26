ميقاتي ترأس اجتماعاً لمعالجة ملف النفايات في اتحاد بلديات الفيحاء والبداوي.. واستقبل "الاعتدال الوطني"



Advertisement بعد الاجتماع قال ياسين:" تم البحث في كيفية تحسين وضع إدارة النفايات الصلبة في طرابلس و الشمال."



تكتل الاعتدال الوطني رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا خصص لمعالجة ملف النفايات في اتحاد بلديات الفيحاء والبداوي بعد ظهر اليوم في السرايا، شارك فيه وزير البيئة ناصر ياسين، رئيس مجلس الإنماء والأعمار نبيل الجسر ومديرة اتحاد بلديات البداوي ديما حمزة.بعد الاجتماع قال ياسين:" تم البحث في كيفية تحسين وضع إدارة النفايات الصلبة في طرابلس و الشمال."

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من"تكتل الاعتدال الوطني"ضم النواب السادة: وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، محمد سليمان، سجيع عطية، احمد خير وأحمد رستم.

واعلن النائب سليمان بعد اللقاء: التقينا اليوم دولة الرئيس انا وزملائي في"كتلة الاعتدال الوطني" وتباحثنا في الوضع الراهن في المنطقة ولبنان، وتطرقنا لموضوع الأمن في الشمال وفي عكار وشددنا مع دولته على ضرورة متابعة هذا الموضوع مع كل الأجهزة الأمنية لأنه أصبح يشكل عبئا يوميا على حياة الناس، لأن الأمن هو الأساس ومن دونه لا حياة ولا اقتصاد.

اضاف: أكد دولته متابعة هذا الموضوع بكل ما يتطلب من جدية. وأيضا ناقشنا موضوع إخراج القيد الذي يشكل عبئا على المواطن بعد الرسوم التي أضيفت في الموازنة السابقة وطلبنا بأن تكون فترة إخراج القيد لمدة سنة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتطرقنا أيضا الى الحاجة الملحة والوضع الاقتصادي الذي يعاني منه الناس وموضوع تشابك الأراضي وصعوبة فرزها وطلبنا باعطاء نحو 150 مترا كتسهيل رخصة ليتمكن الناس القادرون من البناء عليها.

وكان لقاؤنا مميزا مع دولته وان شاء الله تتجه الأمور نحو الافضل، ونأمل انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن لانتظام الأمور والمؤسسات.