Advertisement

لبنان

قائد الجيش بحث وفرونتسكا في التطورات جنوباً

Lebanon 24
26-03-2024 | 09:33
A-
A+
Doc-P-1179561-638470641043201140.png
Doc-P-1179561-638470641043201140.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا Joanna Wronecka، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش بحث في التطورات مع وزير الخارجية البرازيلي
lebanon 24
26/03/2024 18:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل النقيب دانيال بيرتس قائد فصيل في الكتيبة 77 في السابع من تشرين الأول واحتجاز جثته لدى حماس
lebanon 24
26/03/2024 18:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد في الجيش الاسرائيلي: نطأطئ رؤوسنا لفشلنا المدوي
lebanon 24
26/03/2024 18:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو أبلغ مسبقا ببيان قائد الفرقة 98 ورئيس الأركان سيناقشه في انتقاداته للسياسيين (الجزيرة)
lebanon 24
26/03/2024 18:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24

قائد

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:37 | 2024-03-26
12:27 | 2024-03-26
12:24 | 2024-03-26
12:19 | 2024-03-26
12:02 | 2024-03-26
11:54 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24