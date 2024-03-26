قائد الجيش بحث وفرونتسكا في التطورات جنوباً

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا Joanna Wronecka، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.

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