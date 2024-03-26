Advertisement

لبنان

بري استقبل زواراً وأبرق للرئيس السنغالي مهنئاً

Lebanon 24
26-03-2024 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1179565-638470647562989985.png
Doc-P-1179565-638470647562989985.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب .
 
واستقبل بري النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.
Advertisement
 
على صعيد آخر، أبرق الرئيس بري الى الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي مهنئا بفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية. وجاء في البرقية: 
"يسعدني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي اللبناني وبإسم الشعب اللبناني أن أتوجه من سيادتكم  بالتهنئة على الثقة التي منحكم إياها الشعب السنغالي وانتخابكم رئيسا للجمهورية متمنين  لكم النجاح والتوفيق في قيادة السنغال نحو المزيد من التقدم والإزدهار وللشعب السنغالي الأمن والإستقرار. وننتهزها مناسبة، نؤكد من خلالها إستعدادنا للتعاون في مختلف المجالات لاسيما التشريعية منها لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:37 | 2024-03-26
12:27 | 2024-03-26
12:24 | 2024-03-26
12:19 | 2024-03-26
12:02 | 2024-03-26
11:54 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24