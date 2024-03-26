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لبنان
بري استقبل زواراً وأبرق للرئيس السنغالي مهنئاً
Lebanon 24
26-03-2024
|
09:43
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب .
واستقبل بري النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.
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على صعيد آخر، أبرق الرئيس بري الى الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي مهنئا بفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية. وجاء في البرقية:
"يسعدني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي اللبناني وبإسم الشعب اللبناني أن أتوجه من سيادتكم بالتهنئة على الثقة التي منحكم إياها الشعب السنغالي وانتخابكم رئيسا للجمهورية متمنين لكم النجاح والتوفيق في قيادة السنغال نحو المزيد من التقدم والإزدهار وللشعب السنغالي الأمن والإستقرار. وننتهزها مناسبة، نؤكد من خلالها إستعدادنا للتعاون في مختلف المجالات لاسيما التشريعية منها لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين".
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