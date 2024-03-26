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لبنان

سقط في جنوب لبنان.. "سرايا القدس" تنعى شهيداً لها

Lebanon 24
26-03-2024 | 10:18
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أعلنت سرايا القدس عن استشهاد أحد مقاتليها في جنوب لبنان أثناء أدائه واجبه القتالي ضمن معركة طوفان الأقصى. 
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