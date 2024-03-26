عقوبات أميركية جديدة.. من شملت إلى جانب حزب الله؟

أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على الوسطاء الماليين والتجاريين للحوثيين وحزب الله وفيلق القدس.

وأشارت إلى أن العقوبات تستهدف 6 كيانات وفردا واحدا وناقلتين متمركزتين أو مسجلتين في ليبيريا والهند وفيتنام ولبنان.