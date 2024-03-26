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لبنان

عقوبات أميركية جديدة.. من شملت إلى جانب حزب الله؟

Lebanon 24
26-03-2024 | 10:36
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أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على الوسطاء الماليين والتجاريين للحوثيين وحزب الله وفيلق القدس. 
 
وأشارت إلى أن العقوبات تستهدف 6 كيانات وفردا واحدا وناقلتين متمركزتين أو مسجلتين في ليبيريا والهند وفيتنام ولبنان. 
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