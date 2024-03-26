Advertisement

لبنان

كلاس استقبل قبلاوي وأبطال "المواي تاي"

Lebanon 24
26-03-2024 | 10:44
A-
A+
Doc-P-1179586-638470683550473118.png
Doc-P-1179586-638470683550473118.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، في حضور مدير مكتبه حسين عمر رئيس الاتحاد اللبناني للمواي تاي سامي قبلاوي، يرافقه عضو الهيئة الادارية رئيس لجنة العلاقات العامة في الاتحاد زكريا شرارة.
Advertisement
ورافق قبلاوي وشرارة، المدربون جهاد مقداد ومحمد خريباني والياس خاطر وابطال لبنان الدوليون العائدون من تايلاند محمود غندور وعلي فقيه وأنس شعبان.
 
وخاض الفريق اللبناني معسكراً تدريبياً خاض في نهايته نزالات احترافية، انتهت الى انتصارات، شكّلت إضافة الى سجلهم ونقاطاً في رصيدهم الدولي.
 
ورافق الفريق أيضاً المقاتل الصاعد شربل طانيوس الذي يتحضر للسفر مع مدربه الى تايلاند استعداداً للمشاركة في بطولة العالم في اليونان اوائل شهر نيسان.
 
وخلال اللقاء، هنأ الوزير الابطال ،مثمناً ما يقدموه للبنان وعلى نفقتهم الخاصة.

وقدم غندور للوزير حزام البطولة، واعلمه بقرار رئيس منظمة FREEDOM تنظيم بطولة دولية للمواي تاي اوائل هذا الصيف بالتعاون مع الاتحاد.
 
ورحب كلاس بالفكرة وشرح اهمية الدور "الذي تلعبه الرياضة اللبنانية في هذه الظروف الصعبة لتحسين صورة لبنان". ووعد بزيارة مقر الاتحاد قريباً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:37 | 2024-03-26
12:27 | 2024-03-26
12:24 | 2024-03-26
12:19 | 2024-03-26
12:02 | 2024-03-26
11:54 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24