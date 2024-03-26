كلاس استقبل قبلاوي وأبطال "المواي تاي"

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، في حضور مدير مكتبه حسين عمر رئيس الاتحاد اللبناني للمواي تاي سامي قبلاوي، يرافقه عضو الهيئة الادارية رئيس لجنة العلاقات العامة في الاتحاد زكريا شرارة.

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ورافق قبلاوي وشرارة، المدربون جهاد مقداد ومحمد خريباني والياس خاطر وابطال لبنان الدوليون العائدون من تايلاند محمود غندور وعلي فقيه وأنس شعبان.

وخاض الفريق اللبناني معسكراً تدريبياً خاض في نهايته نزالات احترافية، انتهت الى انتصارات، شكّلت إضافة الى سجلهم ونقاطاً في رصيدهم الدولي.

ورافق الفريق أيضاً المقاتل الصاعد شربل طانيوس الذي يتحضر للسفر مع مدربه الى تايلاند استعداداً للمشاركة في بطولة العالم في اليونان اوائل شهر نيسان.

وخلال اللقاء، هنأ الوزير الابطال ،مثمناً ما يقدموه للبنان وعلى نفقتهم الخاصة.



وقدم غندور للوزير حزام البطولة، واعلمه بقرار رئيس منظمة FREEDOM تنظيم بطولة دولية للمواي تاي اوائل هذا الصيف بالتعاون مع الاتحاد.

ورحب كلاس بالفكرة وشرح اهمية الدور "الذي تلعبه الرياضة اللبنانية في هذه الظروف الصعبة لتحسين صورة لبنان". ووعد بزيارة مقر الاتحاد قريباً.