توقيف مطلوب في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي أوقفت المدعو و.م في محلة شارع عز الدين في طرابلس واحالته الى التحقيق.



ويذكر ان الموقوف مطلوب على اثر الاشكال المسلح الذي شهدته منطقة التربيعة في طرابلس قبل يومين، وادى الى سقوط جرحى وتضرر الممتلكات.

Advertisement