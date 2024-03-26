سعر صرف الدولار ينخفض بشكل طفيف.. هذا ما سجله عصراً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89250 و89550 ليرة لبنانيّة لكل دولار أميركيّ.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانيّة لكل دولار أميركيّ.