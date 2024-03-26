حادث سير على جسر المديرج... تصادم بين شاحنة وجبالة باطون

أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن تصادم بين شاحنة وجبالة باطون على جسر المديرج باتجاه ضهر البيدر.

وأشارت إلى أنّ الاضرار مادية، وتمّ تحويل السير الى الطرقات الفرعية.