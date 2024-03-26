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لبنان

حادث سير على جسر المديرج... تصادم بين شاحنة وجبالة باطون

Lebanon 24
26-03-2024 | 12:02
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن تصادم بين شاحنة وجبالة باطون على جسر المديرج باتجاه ضهر البيدر.
 
 
وأشارت إلى أنّ الاضرار مادية، وتمّ تحويل السير الى الطرقات الفرعية.
 
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ضهر البيدر

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