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لبنان
كتاب من ميقاتي لوزير الداخليّة... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
26-03-2024
|
13:28
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وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً إلى وزير الداخليّة والبلديات بسام مولوي، جاء فيه:
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