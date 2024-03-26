Advertisement

لبنان

كتاب من ميقاتي لوزير الداخليّة... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
26-03-2024 | 13:28
A-
A+
Doc-P-1179650-638470787649656969.jpg
Doc-P-1179650-638470787649656969.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً إلى وزير الداخليّة والبلديات بسام مولوي، جاء فيه:
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ممثلاً ميقاتي في اختتام "مناورة أرز 2023".. مولوي: حماية البلد مسؤوليتنا جميعاً
lebanon 24
26/03/2024 21:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي ممثلا ميقاتي خلال مؤتمر في نقابة الصيادلة: جنوب لبنان هو جنوب النصر والصمود
lebanon 24
26/03/2024 21:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء تشاوري بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء الستة الذين وصلوا الى السرايا وهم: مصطفى بيرم، بسام المولوي، عباس الحاج حسن، أمين سلام، جوني القرم وجورج بوشيكيان
lebanon 24
26/03/2024 21:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: ميقاتي يقوم بما يلزم من لقاءات واتصالات لتجنيب لبنان كأس الحرب
lebanon 24
26/03/2024 21:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24

ميقاتي

مولوي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2024-03-26
15:15 | 2024-03-26
15:09 | 2024-03-26
14:56 | 2024-03-26
14:26 | 2024-03-26
14:21 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24