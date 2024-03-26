#عاجل للمرة الثانية خلال الساعات الأخيرة: طائرات حربية أغارت في عمق لبنان على مجمع عسكري آخر تستخدمه الوحدة الجوية التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية
⭕️قبل قليل أغارت طائرات حربية مرة أخرى في عمق لبنان، في منطقة تل وردين على مجمع تستخدمه الوحدة الجوية والذي يحتوي على مهبط وعدة… pic.twitter.com/vmZd2jrXAm
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 26, 2024
#عاجل للمرة الثانية خلال الساعات الأخيرة: طائرات حربية أغارت في عمق لبنان على مجمع عسكري آخر تستخدمه الوحدة الجوية التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية
⭕️قبل قليل أغارت طائرات حربية مرة أخرى في عمق لبنان، في منطقة تل وردين على مجمع تستخدمه الوحدة الجوية والذي يحتوي على مهبط وعدة… pic.twitter.com/vmZd2jrXAm