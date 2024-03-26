قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّه "للمرة الثانية خلال الساعات الأخيرة، أغارت طائرات حربية مرة أخرى في عمق لبنان، في منطقة تل وردين على مجمع تستخدمه الوحدة الجوية والذي يحتوي على مهبط وعدة مبانٍ تابعة لحزب الله".

#عاجل للمرة الثانية خلال الساعات الأخيرة: طائرات حربية أغارت في عمق لبنان على مجمع عسكري آخر تستخدمه الوحدة الجوية التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية



⭕️قبل قليل أغارت طائرات حربية مرة أخرى في عمق لبنان، في منطقة تل وردين على مجمع تستخدمه الوحدة الجوية والذي يحتوي على مهبط وعدة… pic.twitter.com/vmZd2jrXAm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 26, 2024 Advertisement