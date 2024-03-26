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لبنان
مساء اليوم... محلات تجاريّة تعرّضت لإطلاق نار
Lebanon 24
26-03-2024
|
13:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولاً أطلق النار باتّجاه محلات الطبوش في شارع سوريا في التبانة، من دون وقوع إصابات.
واقتصرت الاضرار على الماديات.
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