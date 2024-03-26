لقاءات عدة للمرتضى.. هذا ما عرضه مع زواره

إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، اليوم، في مكتبه، في "المكتبة الوطنية" وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم: النائب وائل ابو فاعور، امين السر العام ظافر ناصر، وعضو مجلس القيادة رينا الحسنية.

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خلال اللقاء، جرى البحث في عدد من الشؤون الثقافية ومنها برنامج عمل تثقيفي تدريبي توعوي يتعلق بالعمل البلدي ومدى ارتباطه بالتنمية المستدامة ومشاركة المجتمع الفعالة باستراتيجية الشراكة في الادوار، المساواة في القانون، وتكافؤ الفرص.



كما وجه الوفد دعوة للوزير المرتضى لحضور اطلاق برنامج عمل متكامل يتعلّق بالبلديات تحت عنوان: "لأجل مستقبل أفضل، مدن مستدامة، ومجتمعات قادرة على الصمود".





أيضاً، استقبل المرتضى رئيس بلدية بشعله جان رزق وأعضاء المجلس البلدي، بحضور مؤسس جمعية "promolive" رشيد جعجع، وتناول اللقاء موضوع "متحف بشعله البيئي لثقافة الزيتون" في بشعله. الذي افتتحه الوزير المرتضى العام الماضي، والتحضيرات الجارية والاستعدادات لاستقبال الزوار في هذا المتحف والأثر الإيجابي المتوقع من تنمية محلية في جميع قطاعات الانتاج التي تحتويها بلدة بشعله، مما يشكل جزءا من مشروع التنمية الوطنية العامة.



كما تطرق اللقاء الى عدد من المواضيع وبعض المشكلات التي تعاني منها بلدة بشعله في قطاع التنمية المستدامة.





كذلك، استقبل المرتضى رئيسة بعثة لبنان في ساحل العاج السفيرة ماجدة كركي، وتداول واياها شؤونًا عامة وثقافية واوضاع الجالية اللبنانية هناك.



كما تطرق اللقاء الى موضوع التعاون بين البعثة والوزارة في تنظيم لقاءات ونشاطات ثقافية بالتعاون مع ابناء الجالية اللبنانية في ساحل العاج.



ومن زوار المرتضى رئيسة ومؤسسة "إتحاد المترجمين الدوليين" وديان مرتضى التي وجهت له دعوة لرعاية إحتفالية المترجم الناشىء ( traducteur en herbe ) التي يقيمها الإتحاد كل سنة لمناسبة الشهر الفرنكوفوني برعاية وزارة الثقافة، والتي ستقام هذه السنة بحضور مدير المكتب الاقليمي للمنظمة الفرنكوفونية في لبنان السفير ليفون اميرجنيان في قاعة "الورد اڤروس كولج" averoscollege في شتورا بتاريخ 4 /4 /2024 عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.