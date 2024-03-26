فازت شبكة وحيدة بجائزة "اللوتو" اللبنانيّ، في السحب رقم 2199.

وقد فاز شخص وحيد بالجائزة الكبيرة التي تخطّت قيمتها الـ66 مليار ليرة لبنانيّة.

والأرقام الرابحة في السحب الأخير هي: 5 و6 و16 و19 و25 و28، بينما الرقم الإضافي هو 2. (رصد لبنان 24)