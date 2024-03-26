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لبنان

بالصورة شخص واحدٌ فاز بـ"اللوتو"... المبلغ كبير جدّاً إليكم كم بلغت الجائزة الأولى

Lebanon 24
26-03-2024 | 14:10
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فازت شبكة وحيدة بجائزة "اللوتو" اللبنانيّ، في السحب رقم 2199.
 
 
وقد فاز شخص وحيد بالجائزة الكبيرة التي تخطّت قيمتها الـ66 مليار ليرة لبنانيّة.
 
 
والأرقام الرابحة في السحب الأخير هي: 5 و6 و16 و19 و25 و28، بينما الرقم الإضافي هو 2. (رصد لبنان 24)
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