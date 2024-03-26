هل زار مسؤول بارز في "الحزب" السعوديّة؟

ذكرت "الجديد" نقلاً عن مصادر، أنّ ما تردد عن زيارة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا للسعودية غير صحيح.

والجدير بالذكر أنّ صفا زار دولة الإمارات قبل فترة قصيرة، للعمل على إطلاق سراح بعض الموقوفين اللبنانيين هناك.