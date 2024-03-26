"فرعية الإدارة" تابعت درس اقتراحات قوانين تتعلق بالقضاء الاداري

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري جلسة، التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص، وحضور النائبين حسين الحاج حسن وحليمة القعقور، وعن وزارة العدل القاضية ندين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، عن نادي قضاة لبنان القاضي محمد فواز والقاضية نجاة أبو شقرا، وعن نقابة بيروت المحامي رزق زغيب.

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وتابعت اللجنة درس مواد اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري وتداول أعضاء اللجنة بالمواد المتعلقة بالطلبات الاضافية والطلبات المقابلة، فأنهت مواد هذا القسم وانتقلت بالدرس الى مواد القسم الثالث والمتعلق بطلبات التدخل والادخال وناقشت بعض مواده.



بعد المناقشة والتداول بين أعضاء اللجنة، اقرت المواد التي درستها بعد تعديل عدد منها وتعليق مادة واحدة لمزيد من الدرس ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.