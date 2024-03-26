"حزب الله" نعى أحد مقاتليه

نعى "حزب الله" في بيان، الشهيد علي إبراهيم ناصر الدين من مواليد عام 1975، من مدينة الهرمل وسكان بلدة زبود في البقاع.

ووفق المعلومات، فإنّ ناصر الدين استشهد في البوكمال في سوريا.