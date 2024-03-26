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لبنان

"حزب الله" نعى أحد مقاتليه

Lebanon 24
26-03-2024 | 15:53
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نعى "حزب الله" في بيان، الشهيد علي إبراهيم ناصر الدين من مواليد عام 1975، من مدينة الهرمل وسكان بلدة زبود في البقاع.
 
 
ووفق المعلومات، فإنّ ناصر الدين استشهد في البوكمال في سوريا.
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