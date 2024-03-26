ضابط سابق في "المارينز": إذا شنّت إسرائيل حرباً على "الحزب" هذا ما سيحدث لها

قال الكاتب والضابط السابق في "المارينز" سكوت ريتر، إنّه "من المنظور العسكريّ، من غير الواقعيّ أنّ تشنّ إسرائيل حرباً شاملة على لبنان".

وأضاف ريتر أنّ "حزب الله" يملك أسلحة مختلفة تكفي لتعطيل القدرات والأنظمة الإسرائيلية".

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وقال: "على الأرجح إسرائيل ستخسر في أيّ حرب معه".