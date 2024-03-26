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لبنان

في هذه الأثناء... إليكم ما يجري في الجنوب

Lebanon 24
26-03-2024 | 17:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جيش العدوّ الإسرائيليّ، يُطلق النار بشكل كثيف، من مستوطنة المطلة، باتّجاه الأحياء السكنية في بلدة كفركلا.
 
 
وأشارت إلى أنّ إطلاق النار طال أطراف بلدة عديسة.
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