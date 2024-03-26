في هذه الأثناء... إليكم ما يجري في الجنوب

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جيش العدوّ الإسرائيليّ، يُطلق النار بشكل كثيف، من مستوطنة المطلة، باتّجاه الأحياء السكنية في بلدة كفركلا.

وأشارت إلى أنّ إطلاق النار طال أطراف بلدة عديسة.