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لبنان

جديّة ومسؤوليّة

Lebanon 24
26-03-2024 | 18:11
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لمس مرجع بارز جدية ومسؤولية في مبادرة نيابية، معوِّلاً على أهمية استمرارها بالتنسيق مع مبادرات أخرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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