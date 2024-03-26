مجزرة إسرائيلية في الهبارية.. شهداء جرّاء قصف طال مركز إسعاف

نفّذ العدو الاسرائيلي غارة جوية على مركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية.

وقد أفادت المعلومات عن سقوط عدد من الشهداء، مشيرة ألى أن "أعمال البحث والإنقاذ تحت الأنقاض مستمرّة".