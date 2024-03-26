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لبنان
مجزرة إسرائيلية في الهبارية.. شهداء جرّاء قصف طال مركز إسعاف
Lebanon 24
26-03-2024
|
19:28
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نفّذ العدو الاسرائيلي غارة جوية على مركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية.
وقد أفادت المعلومات عن سقوط عدد من الشهداء، مشيرة ألى أن "أعمال البحث والإنقاذ تحت الأنقاض مستمرّة".
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