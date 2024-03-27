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لبنان

7 شهداء بغارة إسرائيلية ليلا على الهبارية.. وفيديوهات وصور حصرية تكشف هول المجزرة

Lebanon 24
27-03-2024 | 00:00
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استشهد 7 أشخاص في غارة إسرائيلية ليلا استهدفت مركز "الطوارئ والإغاثة الإسلامية" في بلدة الهبارية قضاء حاصبيا، في مجزرة جديدة يرتكبها جيش العدو.

وأدت الغارة إلى سقوط 7 شهداء من مسعفي مركز الطوارئ.
 
 
 
 

وواصل عناصر الدفاع المدني أعمال البحث عن الشهداء حتى الفجر، وتمكنوا من انتشال جثامينهم من تحت أنقاض المبنى.

والشهداء الـ 7 هم:
- محمد عدنان الشعار
-براء ابوقيس   
- محمد رغيد حمود
-عبد شريف عطوي
-حسين الشعار                          
-محمد قاسم الشعار
-فاروق عطوي.
 
وقد حصل "لبنان 24" على صور وفيديوهات حصرية من مكان الغارة أظهرت الدمار الهائل الذي خلفته.
 
وفي السياق، دان حزب الله اليوم الأربعاء، "بكل شدة العدوان الآثم والجريمة النكراء، التي ارتكبتها قوات ‏الاحتلال الصهيوني بحق المرضى والطاقم الطبي في مركز الجمعية الطبية ‏‏الإسلامية في بلدة الهبارية في الجنوب، والذي أدى إلى استشهاد وجرح عددٍ من ‏المدنيين اللبنانيين".

وقال في بيان له: "اننا نتقدّم من عوائل الشهداء الأعزاء بأحرّ آيات العزاء والمواساة، ونسأل ‏المولى سبحانه وتعالى أن يمنّ عليهم بالصبر وعظيم الاجر والثواب وان يمن ‏على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، ونؤكد بشكل قاطع وحتمي أن هذا ‏العدوان لن يمر دون ردٍ وعقاب".
 
 
ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي ان طائراته قصفت مبنى عسكريا في منطقة الهبارية جنوبي لبنان وقضت على "إرهابيين" من "الجماعة الإسلامية"، بحسب قوله.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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