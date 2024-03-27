بيان لحزب الله بعد مجزرة الهبارية.. هذا ما قال فيه!

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دان حزب الله اليوم الأربعاء، "بكل شدة العدوان الآثم والجريمة النكراء، التي ارتكبتها قوات ‏الاحتلال الصهيوني بحق المرضى والطاقم الطبي في مركز الجمعية الطبية ‏‏الإسلامية في بلدة الهبارية في الجنوب، والذي أدى إلى استشهاد وجرح عددٍ من ‏المدنيين اللبنانيين".وقال في بيان له: "اننا نتقدّم من عوائل الشهداء الأعزاء بأحرّ آيات العزاء والمواساة، ونسأل ‏المولى سبحانه وتعالى أن يمنّ عليهم بالصبر وعظيم الاجر والثواب وان يمن ‏على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، ونؤكد بشكل قاطع وحتمي أن هذا ‏العدوان لن يمر دون ردٍ وعقاب".