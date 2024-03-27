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لبنان

الوزير كلاس يُحذر من الشغور الرئاسي

Lebanon 24
27-03-2024 | 00:37
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كتب وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس على منصة إكس قائلا: "كلما طالت أزمة الشغور الرئاسي ، تعاظم خطر الفراغ الهدّام . كنا نخاف من توسع فجوة الفراغ الدستوري، صرنا نخاف من الفراغات الوطنية . بالحوار نردم الهوة و نبني الجسور و ننقذ لبنان" .
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وزير

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