الوزير كلاس يُحذر من الشغور الرئاسي

كتب وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس على منصة إكس قائلا: "كلما طالت أزمة الشغور الرئاسي ، تعاظم خطر الفراغ الهدّام . كنا نخاف من توسع فجوة الفراغ الدستوري، صرنا نخاف من الفراغات الوطنية . بالحوار نردم الهوة و نبني الجسور و ننقذ لبنان" .

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