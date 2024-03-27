بعد حادثة رميش.. بيان توضيحي من "الحزب"

نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله اليوم الأربعاء، نفياً قاطعاً "الاخبار الكاذبة والمغرضة التي تم تداولها في وسائل ‏الإعلام، عن محاولة مجاهدي المقاومة الاسلامية إطلاق صواريخ على العدو الصهيوني من داخل ‏بلدة رميش أو من جوار مدرستها أو من جوار البلدة عموماً، وهي أخبارٌ كاذبة وملفقة لا أساس لها ‏من الصحة على الاطلاق".

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وأضافت في بيان، "إنّ الجهات التي أصرّت وتُصر على إطلاق هذه الشائعات الكاذبة واتخاذ المواقف على أساسها، هي ‏جهات مفترية ومحرّضة على الفتنة بين اللبنانيين وتعمل في خدمة العدو وأهدافه من حيث تعلم او لا ‏تعلم محذرين اللبنانيين منها ومن مساعيها الخبيثة وأهدافها البغيضة".