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لبنان

بعد حادثة رميش.. بيان توضيحي من "الحزب"

Lebanon 24
27-03-2024 | 00:30
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نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله اليوم الأربعاء، نفياً قاطعاً "الاخبار الكاذبة والمغرضة التي تم تداولها في وسائل ‏الإعلام، عن محاولة مجاهدي المقاومة الاسلامية إطلاق صواريخ على العدو الصهيوني من داخل ‏بلدة رميش أو من جوار مدرستها أو من جوار البلدة عموماً، وهي أخبارٌ كاذبة وملفقة لا أساس لها ‏من الصحة على الاطلاق".
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وأضافت في بيان، "إنّ الجهات التي أصرّت وتُصر على إطلاق هذه الشائعات الكاذبة واتخاذ المواقف على أساسها، هي ‏جهات مفترية ومحرّضة على الفتنة بين اللبنانيين وتعمل في خدمة العدو وأهدافه من حيث تعلم او لا ‏تعلم محذرين اللبنانيين منها  ومن مساعيها الخبيثة وأهدافها البغيضة".
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