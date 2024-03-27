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لبنان

بقوة السلاح.. سلب عامل "ديليفري" في طرابلس

Lebanon 24
27-03-2024 | 01:05
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تم تسجيل عملية سرقة ليل الثلاثاء ـ الأربعاء بقوة السلاح من قبل مجهولين لعامل ديليفري من التابعية السورية عند كورنيش الميناء البحري طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتم سلب عامل الدليفري دراجته النارية وهاتفه الخلوي وفرّ السارقون الى جهة مجهولة.
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