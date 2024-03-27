بقوة السلاح.. سلب عامل "ديليفري" في طرابلس

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تم تسجيل عملية سرقة ليل الثلاثاء ـ الأربعاء بقوة السلاح من قبل مجهولين لعامل ديليفري من التابعية السورية عند كورنيش الميناء البحري طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتم سلب عامل الدليفري دراجته النارية وهاتفه الخلوي وفرّ السارقون الى جهة مجهولة.