بعد مجزرة الهبارية... سلسلة مواقف سياسية منددة

تتواصل المواقف اللبنانية المنددة بالمجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي ليلا، في مركز "الطوارئ والإغاثة الإسلامية" في بلدة الهبارية قضاء حاصبيا، ما أدى الى دماره وسقوط 7 شهداء.

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وكتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان على منصة "إكس": "مجزرة جديدة للعدو الصهيوني ضحيتها 8 شهداء من مسعفي مركز الطوارئ والإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية، مجزرة في حق الإنسانية وإجرامٌ غير مسبوق يشاهده العالم بأسره في هذه الحرب منذ اندلاعها ولامبالاة في قرارات مجلس الأمن ودول العالم والمحاكم الدولية؛ رحم الله الشهداء والتعازي لأبناء الهبارية وأبناء الجنوب جميعاً".

أبو فاعور: كل التعزية والتضامن مع أهلنا

واعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور أن "الجريمة الجماعية التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في الهبارية بحق شبان لبنانيين متطوعين للعمل الانساني، تؤكد طبيعته الاجرامية وتشبه ما يقوم به في غزة وفي عموم فلسطين من اجرام وقتل وشعوره بأنه فوق المحاسبة وهو ما يعبر عنه في استهدافه القرى الآمنة كما حصل في بلدة الصويري منذ يومين. كل التعزية والتضامن مع أهلنا في العرقوب وفي الهبارية".



الموسوي: للهبارية أقمارها



وكتب النائب إبراهيم الموسوي عبر منصة "اكس": "للهبارية أقمارها، شهداء سبعة بعلامة النصر، هنيئاً لكم معانقة المجد، وللهبارية وأهلها الف سلام".

مراد: مجزرة جديدة تضاف لسجل الجرائم الاسرائيلية

بدوره، قال النائب حسن مراد: "مجزرة جديدة تضاف لسجل الجرائم الاسرائيلية التي يحرّمها القانون الدولي، من خلال استهداف مركز طبي في بلدة الهبّارية في العرقوب، التي ما زال جزء منها محتلًا. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والتحية لأهلنا في الهبّارية، الذين ساهموا في تحرير عام 2000 وانتصار تموز الـ2006 ويسطّرون اليوم بصمودهم مشهدًا عجز العدو عن تغييره".

عبدالله: هذا هو الرد الصهيوني على قرار مجلس الأمن

وكتب النائب بلال عبد الله: "بعد المعمداني والشفاء في غزة، وبعد مراكز ومسعفي الهيئة الصحية وكشافة الرسالة الاسلامية، ها هو العدو الاسرائيلي يستهدف في الهبارية مسعفي الجمعية الطبية الاسلامية، ضاربا عرض الحائط كل المواثيق الدولية والمعايير الاخلاقية والانسانية... هذا هو الرد الصهيوني على قرار مجلس الامن".