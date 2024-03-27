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لبنان

بعد "مجزرة" الهبارية.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
27-03-2024 | 01:44
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أعلن الجيش الإسرائيلي ان طائراته قصفت مبنى عسكريا في منطقة الهبارية جنوبي لبنان وقضت على "إرهابيين" من "الجماعة الإسلامية"، بحسب قوله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أغارت طائرات حربية الليلة الماضية على مبنى عسكري في منطقة الهباربة في جنوب لبنان حيث تم القضاء داخل المبنى على إرهابي مركزي ينتمي إلى تنظيم الجماعة الاسلامية الذي كان ايضًا ضالعًا في الماضي في تنفيذ اعتداءات نحو الأراضي الاسرائيلية حيث قتل معه عدد من المخربين الذين تواجدوا معه في المبنى"، بحسب الرواية الإسرائيلية.
 
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يُذكر ان 7 أشخاص استشهدوا في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت ليلا مركز "الطوارئ والإغاثة الإسلامية" في بلدة الهبارية قضاء حاصبيا.



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