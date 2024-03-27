بعد "مجزرة" الهبارية.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي ان طائراته قصفت مبنى عسكريا في منطقة الهبارية جنوبي لبنان وقضت على "إرهابيين" من "الجماعة الإسلامية"، بحسب قوله.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أغارت طائرات حربية الليلة الماضية على مبنى عسكري في منطقة الهباربة في جنوب لبنان حيث تم القضاء داخل المبنى على إرهابي مركزي ينتمي إلى تنظيم الجماعة الاسلامية الذي كان ايضًا ضالعًا في الماضي في تنفيذ اعتداءات نحو الأراضي الاسرائيلية حيث قتل معه عدد من المخربين الذين تواجدوا معه في المبنى"، بحسب الرواية الإسرائيلية.

#عاجل تصفية مخرب في #الهبارية في جنوب لبنان روج لاعتداءت إرهابية نحو الأراضي الاسرائيلية



⭕️أغارت طائرات حربية الليلة الماضية على مبنى عسكري في منطقة الهباربة في جنوب لبنان حيث تم القضاء داخل المبنى على إرهابي مركزي ينتمي إلى تنظيم الجماعة الاسلامية الذي كان ايضًا ضالعًا في… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 27, 2024 Advertisement

يُذكر ان 7 أشخاص استشهدوا في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت ليلا مركز "الطوارئ والإغاثة الإسلامية" في بلدة الهبارية قضاء حاصبيا.







