ميقاتي يؤكد العمل للحفاظ على كيان الدولة وازدواجية "التيار" في أحدث مظاهرها: نحن ضد الفراغ

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بقي المشهد السياسي في دائرة المراوحة بانتظار عودة اللجنة الخماسية لإعادة تحريك الملف الرئاسي بعد عيد الفطر.وفي إطار التحرك الدبلوماسي الغربي باتجاه لبنان، ستقوم رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني بزيارة رسمية الى لبنان اليوم تستمر يومين.وتصل ميلوني الى بيروت عند الساعة السابعة مساء اليوم، حيث سيكون رئيس الحكومة في استقبالها في قاعة كبار الزوار في مطار بيروت وينتقلا معاً الى السرايا حيث سيقام لها استقبال رسمي ثم تعقد محادثات ثنائية.سياسيا ايضا، وفي احدث "مظاهر التناقض والازدواجية" في الموقف داخل "التيار الوطني الحر" ما اعلنه "التيار" ردا على الموقف من احتمال التمديد للمجالس البلدية لتعذر اجراء الانتخابات في موعدها في ايار. فقد أكدت مصادر " التيار" أن "الأخير يلتزم بالقاعدة التي تقول إنه ضد الفراغ، وفي حال لم تكن هناك إمكانية لإجراء الانتخابات فالتيار سيشارك في جلسة التمديد للمجالس الحالية وسيكسر قرار رفض التشريع في ظل الشغور الرئاسي، لأنه لن يسمح بأن يكون شريكاً في الفراغ".هذا الموقف يتناقض مع سلوك "التيار الوطني الحر" في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء منذ اشهر بحجة المحافظة على صلاحيات رئيس الجمهورية، رغم ان تسيير شؤون الناس يعتبر من ابرز الاولويات، كما تقول اوساط حكومية معنية.وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تطرق في كلمة القاها في حفل إفطار مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان - دار الأيتام الإسلامية امس الى الوضع الحكومي فقال: "لن نضيّع مزيدا من الوقت بل سنظل نؤكد في الممارسة اننا ماضون في تحمل مسؤولياتنا كاملة لما فيه خير لبنان وشعبه كله، بعيدا عن الاعتبارات الفئوية التي يستخدمها البعض لتحقيق أهداف وغايات لم تشبه يوما سلوكنا الوطني الجامع والحاضن لكل ابناء الوطن".وقال "أولويتنا الحالية العمل على إيجاد الحلول المناسبة المقبولة للقضايا الإجتماعية المطروحة وهموم الناس آخذين في الاعتبار الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن في إيرادات الدولة ومصاريفها. لن ننجر يوما الى المهاترات، وسنظل نعمل فوق الحسابات الضيقة والاعتبارات الشخصية للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها، أما من يعيب على الحكومة أنها ماضية في عملها، فعليه أن يبادر الى القيام بواجباته في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتلاقيها في ورشة واحدة للنهوض بالوطن.وقال: "إنتخاب فخامة الرئيس هو المهمة الاساسية للسادة النواب، لا التصويب المجاني على حكومة يعلم الجميع بأنها تواجه التحديات الواحدة تلو الاخرى بروح المسؤولية".