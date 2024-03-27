قرار القيادة: ازالة الصور والغاء الحملة الاعلامية

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من الواضح ان التسريبات الاعلامية التي واكبت زيارة رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا الى الامارات العربية المتحدة ساهمت في تأخير البت بالقضية التي تمت مناقشتها خلال الزيارة، وهي ملف السجناء اللبنانيين.وبحسب مصادر مطلعة فإن قرارا من قيادة الحزب قضى بازالة الصور التي تم تعليقها لصفا وللامين العام للحزب السيد حسن نصرالله على طريق المطار بعد يومين من الزيارة.وتشدد المصادر على ان ازالة الصور تزامن مع قرار بإلغاء اي حملة اعلامية تركز على "الانجاز" الذي سيحققه الحزب في حال اطلاق سراح السجناء.