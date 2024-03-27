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لبنان

الوزير يمنع سفر المدير

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-03-2024 | 02:30
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فوجئ أحد المدراء العامين بقرار من وزيره بوقف أذونات السفر نهائياً لجميع الموظفين، أقله في المدى المنظور، وذلك إنطلاقاً من سياسة التقشف التي تعتمدها الحكومة بسبب الأوضاع الإقتصادية ، كما أن القرار أتى بعد أن قامت عدة وزارات بأمورٍ مشابهة مثل إقفال عدد من القنصليات وخفض المصاريف التشغيلية وخاصةً المحروقات والعقود الإستشارية .
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المصدر لفت الى أن المدير المعني شرح للمعنيين أن هناك إلتزامات ضرورية للوزارة في الخارج لا يجب أن نغيب عنها، وربما هذا التبرير يجعل من قرار الوزير أكثر ليونة تجاه بعض السفرات المهمة التي تعود بالنفع للبنان وصورته الخارجية.
في المقابل اعتبر مصدر مطلع ان الوزير لن يعود عن قراره وأن المقصود بهذا التدبير توجيه رسالة الى المدير لـ "ضب لسانه" في حق وزيره، والوزراء الاخرين".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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