إطلاق أكثر من 30 صاروخاً من لبنان بإتجاه إسرائيل.. وصور أولية توثق الدمار

انطلقت صليات صاروخية كبيرة صباح اليوم الأربعاء، من جنوب لبنان بإتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى لتفعيل صافرات الإنذار في العديد من المستعمرات الإسرائيلية ومنها، مرغليوت وكريات شمونة وتل حاي وكفار غلعادي بالجليل الأعلى.

وقد أعلن حزب الله في بيان أنه "قصف عند ‏الساعة 08:00 من صباح اليوم، مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ".

وقال إن هذا جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وردًا على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية".

وكان جيش العدو شنّ بعد منتصف ليل الثلاثاء، غارة عنيفة، على مركز "الطوارئ والإغاثة الإسلامية" في بلدة الهبارية قضاء حاصبيا، راح ضحيتها 7 شهداء وعدد من الجرحى.