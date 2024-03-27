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لبنان

إطلاق أكثر من 30 صاروخاً من لبنان بإتجاه إسرائيل.. وصور أولية توثق الدمار

Lebanon 24
27-03-2024 | 02:33
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انطلقت صليات صاروخية كبيرة صباح اليوم الأربعاء، من جنوب لبنان بإتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى لتفعيل صافرات الإنذار في العديد من المستعمرات الإسرائيلية ومنها، مرغليوت وكريات شمونة وتل حاي وكفار غلعادي بالجليل الأعلى.
 
وقد أعلن حزب الله في بيان أنه "قصف عند ‏الساعة 08:00 من صباح اليوم، مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ".
 
 
وقال إن هذا جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وردًا على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية".
 
 
وكان جيش العدو شنّ بعد منتصف ليل الثلاثاء، غارة عنيفة، على مركز "الطوارئ والإغاثة الإسلامية" في بلدة الهبارية قضاء حاصبيا، راح ضحيتها 7 شهداء وعدد من الجرحى.
 
 
وأفادت "العربية"، بأنه قد جرى إطلاق أكثر من 30 صاروخاً تجاه كريات شمونة والجليل الأعلى شمالي إسرائيل، وقد تضرر مبنى وقتل مستوطن وأصيب 3 في مستوطنة "كريات شمونة" بعد استهدافها بالصواريخ. 
 
وأظهرت صور وفيديوهات انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لحظة إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، وأثار الدمار الذي حل بالمبنى في كريات شمونة.
 
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