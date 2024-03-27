ردا على مجزرة الهبارية "الحزب" يقصف كريات شمونة.. خسائر فادحة وفيديوهات توثق

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن شخصا (25 عاما) قتل في قصف صاروخي على بلدة كريات شمونة بشمال إسرائيل انطلاقا من لبنان صباح اليوم.
من جهتها نقلت وكالة "فرانس برس" عن خدمة الإسعاف الإسرائيلية مقتل مدني في كريات شمونة إثر إصابة المصنع الذي يعمل فيه بقصف صاروخي أطلق من جنوب لبنان.
سقوط صواريخ #المقاومة_الإسلامية التي أطلقت من لبنان في مستوطنة "كريات شمونة".#الميادين_لبنان #لبنان pic.twitter.com/HenHaA3Cfx
— الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) March 27, 2024
سقوط صواريخ #المقاومة_الإسلامية التي أطلقت من لبنان في مستوطنة "كريات شمونة".#الميادين_لبنان #لبنان pic.twitter.com/HenHaA3Cfx
مصادر عبرية: لحظة سقوط صواريخ على مستوطنة "كريات شمونة" قبل قليل pic.twitter.com/HmrlQwEbsh
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 27, 2024
مصادر عبرية: لحظة سقوط صواريخ على مستوطنة "كريات شمونة" قبل قليل pic.twitter.com/HmrlQwEbsh
اندلاع النيران في مستودع للأخشاب وورشة النجارة التي تمّ إصابتها إصابة مباشرة بصاروخ كاتيوشا أطلق من لبنان.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "إصابتان طفيفتان في صلية الصواريخ الأخيرة التي أطلقت من لبنان على "كريات شمونة"".
وأضافت: "طواقم الإطفاء تعمل في عدة ساحات بعد سقوط الصواريخ".… pic.twitter.com/lbIiwMlkg7
— الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) March 27, 2024
اندلاع النيران في مستودع للأخشاب وورشة النجارة التي تمّ إصابتها إصابة مباشرة بصاروخ كاتيوشا أطلق من لبنان.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "إصابتان طفيفتان في صلية الصواريخ الأخيرة التي أطلقت من لبنان على "كريات شمونة"".
وأضافت: "طواقم الإطفاء تعمل في عدة ساحات بعد سقوط الصواريخ".… pic.twitter.com/lbIiwMlkg7