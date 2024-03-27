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لبنان

ردا على مجزرة الهبارية "الحزب" يقصف كريات شمونة.. خسائر فادحة وفيديوهات توثق

Lebanon 24
27-03-2024 | 04:00
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ردا على مجزرة الهبارية، أطلقت صليات صاروخية كبيرة صباح اليوم الأربعاء، من جنوب لبنان بإتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى لتفعيل صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات الإسرائيلية ومنها، مرغليوت وكريات شمونة وتل حاي وكفار غلعادي بالجليل الأعلى.
 
وأعلن حزب الله في بيان أنه "قصف عند ‏الساعة 08:00 من صباح اليوم، مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ".
 
وقال إن هذا جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وردًا على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية".
 
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن 30 صاروخا على الأقل أطلقت على كريات شمونة شمال إسرائيلي.
 

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن شخصا (25 عاما) قتل في قصف صاروخي على بلدة كريات شمونة بشمال إسرائيل انطلاقا من لبنان صباح اليوم.

من جهتها نقلت وكالة "فرانس برس" عن خدمة الإسعاف الإسرائيلية مقتل مدني في كريات شمونة إثر إصابة المصنع الذي يعمل فيه بقصف صاروخي أطلق من جنوب لبنان.

وقالت خدمة "نجمة داود الحمراء" إن العامل الذي قتل في المنطقة الصناعية يُدعى زاهر صالح بشارة وعمره 25 عاماً وهو من سكان عين قنية في هضبة الجولان المحتلة.
 
وأظهرت فيديوهات انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لحظة إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، وآثار الدمار الذي حل بالمبنى في كريات شمونة.
 
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وكان جيش العدو الاسرائيلي شنّ بعد منتصف ليل الثلاثاء، غارة عنيفة، على مركز "الطوارئ والإغاثة الإسلامية" في بلدة الهبارية قضاء حاصبيا، راح ضحيتها 7 شهداء وعدد من الجرحى.
 
 
 
 
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