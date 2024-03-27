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لبنان

ردّاً على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو في الهبارية.. هذا ما فعله "الحزب" صباحاً

Lebanon 24
27-03-2024 | 02:46
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بعد ‏المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة الهبارية ليلا، أعلن حزب الله في بيان اليوم الأربعاء، أنه "قصف عند ‏الساعة 08:00 من صباح اليوم، مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ".
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