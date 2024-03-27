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لبنان
ردّاً على المجزرة التي ارتكبها العدو في الهبارية.. هذا ما فعله "الحزب" صباحاً
Lebanon 24
27-03-2024
|
02:46
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بعد المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة الهبارية ليلا، أعلن حزب الله في بيان اليوم الأربعاء، أنه "قصف عند الساعة 08:00 من صباح اليوم، مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ".
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