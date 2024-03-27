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لبنان

إتفاقية تعاون بين مستشفى سيدة المعونات الجامعي ومركز بسكنتا

Lebanon 24
27-03-2024 | 03:04
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وقّع رئيس مجلس إدارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي-جبيل الأب وسام الخوري ورئيسة دير مار ساسين في بسكنتا الأخت كلير الخوري حنّا، إتفاقية تعاون بين المستشفى ومركز بسكنتا للرعاية الصحية الأولية الذي يتّخذ من الدير مقرّاً له، برعاية رئيس جمعية نورج الدكتور فؤاد أبو ناضر الذي وقّع على الاتّفاقية أيضاً بصفته داعماً للمشروع.
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تنص الإتفاقية على تولّي مستشفى سيدة المعونات الجامعي إدارة المركز وتشغيله بهدف تسيير أعماله وتطويره، توصّلا لتحويله إلى مستشفى نهاري ليوم واحد (hospital de jour) كي يؤمّن خدمات صحية بمتناول الجميع، وقاية، علاجات وإسعافات أولية، رعاية لأبناء المنطقة التي تضم مع جوارها حوالي خمسة وثلاثين الف نسمة والتي هي في حاجة ماسّة الى الرعاية الصحية الأولية من خلال مؤسسة طبية متطورة.
وتأتي عملأً بمبادئ الرهبانية اللبنانية المارونية ورسالتها وتاريخها في الوقوف إلى جانب أبناء المجتمع في كافّة الظروف.
 
حضر الإجتماع المدير العام للمستشفى الياس أبو فاضل، المدير الطبي الدكتور زياد الخوري، الدكتور جوليان لحّود، المستشارة جنان ضومط نادر، الرئيسة السابقة لدير مار ساسين الأخت تيريز حبيب، ومن جمعية نورج المنسّقة العامة تانيا الحلو، منسّق برنامج الرعاية الصحية الدكتور ناجي حجار، والمدير المالي والإداري كمال قربان.
نجاح هذا المشروع يكمن في التضامن بهدف تثبيت الناس في قراهم ومعالجة الحالات التي تتطلّب عناية أوّلية، وخفض تكلفة الطبابة، على أمل أن يصبح نموذجا في مناطق أخرى.

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