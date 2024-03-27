وداعاً للأمطار والبرد.. الحرارة إلى إرتفاع وستتخطّى معدلاتها الموسمية في هذا الموعد!

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الطقس المتوقع في لبنان: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنطقة من الضغط الجوي المرتفع مصحوبة بكتل هوائية حارة نسبياً، تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها يوم الخميس ، يخف تأثيرها يوم الجمعة مما يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة ولكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية.الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة، يتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار وتساقط رذاذ في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل كما وتبقى الرطوبة منخفضة و تتكون طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً .

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة فتنشط الرياح وترتفع الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات مع طبقات خفيفة من الغبار ورياح ناشطة في المناطق الشمالية.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستقرعلى المر تفعات وفي الداخل مع انخفاض بنسبة الرطوبة.