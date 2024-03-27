توضيح من الجماعة الاسلامية بشأن مركز الاسعاف المستهدف... لمن يتبع؟

افاد المكتب الاعلامي" للجماعة الاسلامية" في بيان "بأنه ورد في نشرة "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم صباحا ان مركز جمعية الاسعاف اللبنانية المستهدف بغارة طائرة حربية اسرائيلية "تابع للجماعة الاسلامية" والحقيقة ان المركز يخص الجمعية المذكورة ولا صلة وعلاقة للجماعة به، لذا اقتضى التوضيح".

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