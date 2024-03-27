إستياء من نواب نساء في لبنان.. ما السبب؟

تسودُ أجواء من الإستياء في أوساط مؤسسة "سمير قصير" لحرية الصحافة وذلك إثر "تجاهل" نواب في البرلمان حلقة نقاشٍ مهمة حول حماية الصحافيات وتكريس دعمٍ مهم لهنّ لاسيما على الصعيد التشريعي والقانوني من قبل الدولة.

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وقالت مصادر معنية بالملف إن النواب خصوصاً النساء، لم يلتفتوا إلى أهمية حلقة النقاش المرتبطة بمضمون دراسة أعدتها المؤسسة بشأن ما تتعرض لها العاملات في قطاع الصحافة من انتهاكات.