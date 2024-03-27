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لبنان

إستياء من نواب نساء في لبنان.. ما السبب؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
27-03-2024 | 05:19
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تسودُ أجواء من الإستياء في أوساط مؤسسة "سمير قصير" لحرية الصحافة وذلك إثر "تجاهل" نواب في البرلمان حلقة نقاشٍ مهمة حول حماية الصحافيات وتكريس دعمٍ مهم لهنّ لاسيما على الصعيد التشريعي والقانوني من قبل الدولة.
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وقالت مصادر معنية بالملف إن النواب خصوصاً النساء، لم يلتفتوا إلى أهمية حلقة النقاش المرتبطة بمضمون دراسة أعدتها المؤسسة بشأن ما تتعرض لها العاملات في قطاع الصحافة من انتهاكات.

المصادر عينها قالت إن ما جرى هو أنّ حلقة النقاش تمّت بحضور ناشطين وباحثين ومهتمين، فيما أرسلت نائبة واحدة وهي حليمة القعقور ممثلاً عنها من دون أن تحضر الأخيرة شخصياً في تصرّف أثار أيضاً نوعاً من الإنزعاج.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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