المشهد جنوبًا: رشقات نارية على اطراف عيتا الشعب والاحراج المجاورة

اطلق العدو الاسرائيلي نيران اسلحته الرشاشة من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب بإتجاه اطراف البلدة وعلى الاحراج المجاورة، بحسب ما أفادت "الوطنية للاعلام".

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