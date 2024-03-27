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لبنان
المشهد جنوبًا: رشقات نارية على اطراف عيتا الشعب والاحراج المجاورة
Lebanon 24
27-03-2024
|
05:21
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اطلق العدو الاسرائيلي نيران اسلحته الرشاشة من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب بإتجاه اطراف البلدة وعلى الاحراج المجاورة، بحسب ما أفادت "الوطنية للاعلام".
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