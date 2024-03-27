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لبنان

بيانٌ من "ألفا".. ماذا كشفت عن خدماتها؟

Lebanon 24
27-03-2024 | 06:11
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أصدرت شركة "ألفا"، اليوم الأربعاء، بياناً أعلنت فيه عن تباطؤ تشهده بعض خدماتها.
 
ولفتت الشركة إلى أن التنسيق جارٍ مع وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو من أجل حلّ المسألة في أسرع وقت ممكن.
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