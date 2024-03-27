بيانٌ من "ألفا".. ماذا كشفت عن خدماتها؟

أصدرت شركة "ألفا"، اليوم الأربعاء، بياناً أعلنت فيه عن تباطؤ تشهده بعض خدماتها.

ولفتت الشركة إلى أن التنسيق جارٍ مع وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو من أجل حلّ المسألة في أسرع وقت ممكن.