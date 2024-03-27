بيان عاجل من الدفاع المدنيّ... هذا ما أعلنه للمواطنين

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني البيان التالي:



"طرأ عطل تقني على الموقع الإلكتروني الرسمي http://civildefense.gov.lb مما حال دون التمكن من زيارة الموقع المذكور.

نعمل على متابعة الموضوع مع مزودي الخدمة الخارجية. شكرا لتفهمكم".

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