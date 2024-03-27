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لبنان

خرقها القرار 1701... 22 شكوى من لبنان ضد إسرائيل!

Lebanon 24
27-03-2024 | 06:42
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أودعت وزارة الخارجية والمغتربين الامانة العامة لمجلس الوزراء، بناء على مداولات الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء تاريخ 19 آذار 2024، نسخا من  الرسائل والشكاوى البالغ عددها 22 ضد إسرائيل الموجهة إلى ألامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي، عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك،  منذ بدء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان في شهر تشرين الاول  الماضي.
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وقد وثق لبنان عبر هذه الشكاوى، خروقات إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وحض أعضاء مجلس الامن مجتمعين على ادانة هذه الاعتداءات، وطالبهم بلجم انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية ، والحؤول دون نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق. كما تضمنت بعض هذه الشكاوى ردود لبنان المفصلة على ادعاءات اسرائيلية  تتهم فيها لبنان بخرق القرار 1701.  كذلك طرح لبنان في رسائله الى مجلس الامن الدولي خارطة طريق، وتصورا لتحقيق استقرار مستدام في الجنوب اللبناني من خلال التطبيق الشامل والمتكامل لقرار مجلس الامن 1701.
المصدر: الوطنية للإعلام
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