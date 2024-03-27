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لبنان

ميقاتي يتسلم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ33

Lebanon 24
27-03-2024 | 06:42
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تسلّم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة  للمشاركة في إجتماع الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وذلك يوم الخميس 16 أيار 2024.
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وكان رئيس الحكومة استقبل اليوم موفد ملك البحرين والسفير لدى سوريا وحيد مبارك سيار ، وتسلم منه رسالة امير البحرين، وجاء فيها : "يطيب لي أن أتقدم لكم بأطيب التحيات، مقرونة بتمياتنا لكم بدوام الصحة والعافية وللجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والإزدهار.
 
ورغبة منا في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وخدمة مصالح الأمة العربية، يسرنا دعوتكم للمشاركة في إجتماع الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وذلك يوم الخميس 16 أيار 2024، متطلعين إلى الترحيب بكم في بلدكم الثاني، مملكة البحرين، ومؤكدين أن مشاركتكم الشخصية في أعمال هذه القمة المهمة، سيكون لها بالغ الأثر والأهمية في ظل الظروف الصعبة والتحديات الجسيمة التي يواجهها وطننا العربي في الوقت الحاضر، بما ستقدمونه من فكر نير ورأي سديد لنواصل معاً في خدمة قضايا  أمتنا العربية وتحقيق تطلعات شعوبها كافة نحو الأمن والاستقرار والرخاء".
 
بعد اللقاء قال سفير البحرين: "نقلت رسالة من  حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى إلى الرئيس ميقاتي لحضور مؤتمر القمة الذي سيعقد في 16 أيار المقبل في دولة البحرين".
 
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