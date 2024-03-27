Advertisement

لبنان

النبطية... تفتيش في المؤسسات الغذائية وانذارات خطية

Lebanon 24
27-03-2024 | 06:50
A-
A+
Doc-P-1179891-638471410041892506.jpg
Doc-P-1179891-638471410041892506.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 قام مراقبون من مصلحة الصحة في النبطية وبمؤازرة عناصر من أمن الدولة - مكتب النبطية، بحملات تفتيش واسعة في المؤسسات الغذائية والملاحم ومحال الحلويات والمطاعم في النبطية كفرجوز، وبلدتي حبوش وكفررمان
Advertisement
 
وعلى إثرها، تم توجيه إنذارات خطية للعديد من هذه المؤسسات تتعلق بالتزام شروط السلامة الغذائية والصحية ، وعدم توافر البطاقة الصحية لدى العاملين فيها.
المصدر: الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:49 | 2024-03-27
08:28 | 2024-03-27
08:23 | 2024-03-27
08:19 | 2024-03-27
08:14 | 2024-03-27
08:12 | 2024-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24