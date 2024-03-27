النبطية... تفتيش في المؤسسات الغذائية وانذارات خطية

قام مراقبون من مصلحة الصحة في النبطية وبمؤازرة عناصر من أمن الدولة - مكتب النبطية، بحملات تفتيش واسعة في المؤسسات الغذائية والملاحم ومحال الحلويات والمطاعم في النبطية كفرجوز، وبلدتي حبوش وكفررمان

Advertisement

وعلى إثرها، تم توجيه إنذارات خطية للعديد من هذه المؤسسات تتعلق بالتزام شروط السلامة الغذائية والصحية ، وعدم توافر البطاقة الصحية لدى العاملين فيها.