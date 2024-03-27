اتفاقية تعاون بين مصرف الإسكان والوكالة الأميركية للتنمية

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وقع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب اتفاقية تعاون (LOU) مع مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID سكوت شورت، وذلك لدعم المصرف بالخبرات الفنية واللوجستية بغية مساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، الذين سيستفيدون من القروض التي سيمنحها المصرف من أجل ترميم وتوسيع وتحسين مساكنهم ، وخصوصا في ما يتعلق بايجاد حلول لمعالجة مياه الصرف الصحي.وبعد توقيع الاتفاقية وزع شورت ممثلا الوكالة الأميركية، شهدات تدريب على مهندسي مصرف الاسكان وموظفيه الذين خضعوا لدورات تدريبية حول كيفية معالجة ملف الصرف الصحي في القرى والمدن حتى يصار الى تطبيقها عندما يبدأ مصرف الاسكان بإعطاء قروض لترميم وتحسين مساكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط.وقال سكوت:"من شأن مشروع ترشيد ادارة المياه والصرف الصحي المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اشراك المواطنين والقطاع الخاص في تعزيز اشرافهم على المياه وزيادة الكفاءة في حماية الموارد المائية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي من خلال توسيع قدرة مرافق المياه العامة والسلطات المحلية على معالجة المياه المبتذلة. كما يسعى المشروع الى زيادة حجم مياه الصرف الصحي لمعالجة وتخفيف حدة التلوّث وهدر المياه، وتحسين توصيل خدمات والصرف الصحي الى المواطنين، وتسهيل عمل الشركات من مرافق المياه العامة والبلديات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الأهلية".وختم لافتا الى ان "المشروع يهدف ايضا الى تقديم حلول مبتكرة وتحسين الحوكمة في قطاع المياه والصرف الصحي في الأراضي اللبنانية كافة".من جهته، شكر حبيب الوكالة الأميركية على جهودها، وتمنى لها النجاح في مهماتها.