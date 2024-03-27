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لبنان

الرياشي: لرفع السقوف المالية لمستشفيات المتن الشمالي

Lebanon 24
27-03-2024 | 07:42
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أعلن النائب ملحم الرياشي "ان هناك نقاشا في لجنة المال والموازنة حول المستشفيات، ووزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض يوضح بعض الامور".

اضاف: "هناك مشكلة المعايير حيث لا اتفاق حولها، وعلى اساسها يتم توزيع سقوف المالية للمستشفيات. أصررت في الجلسة على الأخذ بعين الاعتبار مستشفيات المتن الشمالي، حيث هناك اكثر من 500 الف مقيم في هذه المنطقة وهي اكبر كثافة سكانية، ويمر اكثر من مليون شخص  للاستشفاء في مستشفيات المتن الشمالي".
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وختم الرياشي: "أدعو الى رفع نسب المستشفيات والسقوف المالية للمستشفيات في المتن الشمالي بطريقة تناسبية مع حجم وكثافة المرضى التي يلجأون اليها".
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