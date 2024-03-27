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لبنان

بسبب قصف "الحزب"... إسرائيليّون يتحدّثون عن الوضع قرب لبنان: خسرنا الشمال

Lebanon 24
27-03-2024 | 08:00
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ذكر موقع "الميادين"، أنّ تقريراً عرضته "القناة 12" الإسرائيلية، قال إنّ مستوطني شمال فلسطين المحتلة، ليس لديهم أي أفق مستقبلي، ويائسين من وعود بالكاد تصلهم، ولا يعلمون متى يعودون إلى منازلهم، وذلك بعد إجرائها لعدة مقابلات مع المستوطنين.
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وأكّد معدّ التقرير غاي فارون أن 65 ألف مستوطن تم إجلاؤهم من الشمال، مشيراً إلى أن من تبقى يعيش في ظل روتين الصواريخ وصفارات الإنذار.

وأحصى فارون إطلاق أكثر من 3000 قذيفة صاروخية وما يُقارب 1000 صاروخ دقيق مضاد للدبابات، باتجاه الجليل، إضافة إلى عشرات الطائرات التي تحمل مواداً متفجرة. مضيفاً "هذا الواقع، إلى جانب حقيقة أنّه ليس واضحاً إلى متى ستستمرّ الحرب، يدفعان كلّ يوم بالعائلات كي تُقرر الانتقال إلى شقّة ثابتة في مكان أكثر أمناً". 

وقال موران دادوش، من سكان مستوطنة غورن: "ليس لدينا أيّ أفق مستقبليّ، ولا أيّ أمن اقتصادي حيال مستقبلنا. الحكومة اهتمّت بنا ووضعتنا في مسكن وبعد ذلك نستنا. لن نعود إلى بيوتنا ولو حصلت تسوية سياسية".

وتحدث فارون عن زيارة أعضاء "كابينت" الحرب إلى الشمال قبل شهرين ووعدهم بتغيير الواقع فيه وتخصيص 305 مليار شيكل لتأهيله، مؤكداً أنّ شيئاً من هذه الوعود لم يُنفّذ، مشيراً إلى أن غانتس سمع أثناء جولته في الشمال كلاماً عن عدم توفر الأطباء ولا المدارس والخشية من تحول الوضع الطارئ إلى روتين.

وقالت المذيعة هيلا كوراح إنّ إسرائيل تخسر الشمال في عملية بطيئة وطويلة وهادئة وشفافة، مع انتقال الشركات الناشئة والمجموعات السكانية القوية إلى الوسط والشك في احتمال عودتهم، بالإضافة إلى الأعمال التي تنهار ولا تجد مساعدة، وغياب الحكومة عن الحدث.

ولفت فارون إلى أنّ الشمال مُتأثّر من القتال غير المنقطع عند الحدود مع لبنان، وأول من يدفع الثمن هي الأعمال. (الميادين)
 
 

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