كم قريّة لبنانيّة قصفتها إسرائيل بالفوسفور؟

لفت وزير الزراعة عباس الحاج حسن إلى أن "خسائر القطاع الزراعي في لبنان جراء اعتداءات إسرائيل كبيرة".

وفي مقابلة مع قناة "الميادين"، قال الحاج حسن: "55 قرية في جنوب لبنان تعرضت للقنابل الفوسفورية".