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لبنان

كم قريّة لبنانيّة قصفتها إسرائيل بالفوسفور؟

Lebanon 24
27-03-2024 | 07:45
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لفت وزير الزراعة عباس الحاج حسن إلى أن "خسائر القطاع الزراعي في لبنان جراء اعتداءات إسرائيل كبيرة". 
 
وفي مقابلة مع قناة "الميادين"، قال الحاج حسن: "55 قرية في جنوب لبنان تعرضت للقنابل الفوسفورية".
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